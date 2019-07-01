Juventus, Roma'nın sol bekini transfer etti

Juventus'tan yapılan açıklamada, İtalyan futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve transfer için Roma'ya 22 milyon euro bonservis ücreti ödeneceğini duyuruldu.
Açıklamada, 26 yaşındaki sol bek Leonardo Spinazzola'nın ise 29.5 milyon euro karşılığında Roma'ya satıldığı bildirildi.
Genç oyuncu Pellegrini geçen sezon Roma ve ikinci yarıda kiralık olarak forma giydiği Cagliari takımlarında toplamda 18 maça çıkmıştı.
Spinazzola ise geçen sezon Juventus'ta 12 maçta forma giymişti.
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