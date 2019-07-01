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Fenerbahçe, İranlı forveti bekliyor
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FENERBAHÇE, İRANLI FORVETİ BEKLİYOR

Fenerbahçe, İranlı forveti bekliyor

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yönetim, İranlı futbolcuyu Topuk Yaylası'ndaki kampa yetiştirmeyi planlıyor.

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Kadrosuna tecrübeli isimlerle birlikte genç yetenekleri de kazandırmak isteyen Fenerbahçe, İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etmeye hazırlanıyor.

Daha önce genç yıldızla anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, profesyonel sözleşme imzalamak için oyuncunun 18 yaşına girmesini bekliyordu.

Yönetimin 29 Haziran'da yeni yaşını kutlayan Allahyar ile 3 artı 2 yıllığına anlaştığı ve İranlı golcüyü Topuk yaylasında yapılacak kampa yetiştirmek istediği öğrenildi.

Sarı lacivertliler Allahyar için kulübü İstiklal'e 850 bin dolar bonservis bedeli, oyuncuya ise yıllık 270 bin dolar maaş ödeyeceği ifade edildi.

İngiliz basını tarafından "Gelecek vaat eden 60 futbolcu" arasında gösterilen Allahyar, santrafor, sağ ve sol kanat mevkiilerinde forma giyebiliyor.

Güçlü fiziği ile dikkat çeken genç golcü, İran Milli takımında da forma giyiyor.

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