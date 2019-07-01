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Ahmet Taşyürek 1 yıl daha Ümraniyespor'da
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AHMET TAŞYÜREK 1 YIL DAHA ÜMRANİYESPOR'DA

Ahmet Taşyürek 1 yıl daha Ümraniyespor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sözleşme yeniledi.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Öte yandan İstabul ekibi  Ergün Keleş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Ergün Keleş, Ümraniyespor'da 9 sezondur sportif direktörlük görevini sürdürüyor.

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