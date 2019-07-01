Galatasaray'da yüzler gülüyor

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, 22'nci şampiyonluğun mimarlarını unutmadı.
Futbolcuların sözleşmelerinden doğan haklarını almalarına büyük titizlik gösteren sarı kırmızılı yönetim, oyunculara son 2 haftada 15 milyon euro ödedi.
Sezon bitiminde futbolcularına “Temmuz ayına kadar alacaklarınız hesabınızda olacak” diyen Galatasaray yönetimi, sözünü tuttu.
Yabancı futbolcularının 2018-19 sezonundan alacağı kalmayınca UEFA’ya gönderilmesi gereken borçsuzluk belgesinde de sorun yaşanmadı.
Yerli futbolcuların kalan prim ve hak edişleri ise bu hafta içinde hesaplarına yatırılacak.
Sarı kırmızılı kulüp, böylece transfer dönemini de sıkıntı yaşamadan atlatmış olacak.
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