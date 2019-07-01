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Trabzonspor'un 130. yabancı futbolcusu
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TRABZONSPOR'UN 130. YABANCI FUTBOLCUSU

Trabzonspor'un 130. yabancı futbolcusu

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Nijeryalı John Mikel Obi, bordo-mavililerin 52 yıllık tarihinde 130. yabancı futbolcusu oldu.

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1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini yapan bordo-mavili ekip, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman futbolcu Jürgen Groh'u kadrosuna dahil ederek gerçekleştirmişti.

Obi Mikel, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu dönemindeki altıncı yabancı transferi oldu. Bordo-mavili yönetim daha önce Vahid Amiri, Majid Hossein, Zargo Toure, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ı transfer etmişti.

Brezilyalılar ilk sırada

Trabzonspor'da oynayan yabancı futbolcular arasında Brezilyalılar ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeden bugüne kadar 12 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz temsilcisi, Belçika'dan 8, Polonya ve Slovakya'dan yedişer, Yugoslavya, Gürcistan ve Gana'dan altışar oyuncuyu renklerine bağlamıştı.

Trabzonspor, Nijerya'dan 5, Ukrayna, Arjantin ve Çekya'dan dörder, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, Senegal, Kolombiya'dan üçer, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda, Güney Kore ve İran'dan ikişer, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ve Togo'dan birer futbolcu transfer etti.

Bordo-mavililerin 5. Nijeryalısı

Obi Mikel, Trabzonspor'un mevcut kadrosundaki üçüncü Nijeryalı oyuncu oldu.

Bordo-mavililerde Onazi ve Nwakaeme'nin ardından Obi Mikel de takımın mevcut kadrosundaki bir diğer Nijeryalı futbolcu oldu. Karadeniz ekibinde daha önce de Nijeryalı Augustine James ve Isaac Promise forma giymişti.

Trabzonspor'un mevcut kadrosunda bulunan 10 yabancıdan 3'ü Nijeryalı olarak dikkati çekerken şu anda en fazla bu ülkeden oyuncu kadroda yer alıyor.

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