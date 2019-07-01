NBA'in çehresi birkaç saatte değişti!

Gecenin en önemli anlaşmasında Kevin Durant ve Kyrie Irving, Brooklyn Nets'in yolunu tuttu. Bu sonuçla Durant dört yıl için 164 milyon dolara imza atarken, Kyrie Irving dört yıl için 141 milyon dolar alacak. Yanlarına ise All-Star pivot DeAdre Jordan dört yıl için 40 milyon dolara geldi.

Geçtiğimiz sezon Nets forması giyen D'Angelo Russell ise Golden State Warriors'a geçti. Sözleşmesi ise dört yıl için 117 milyon dolar.

Domino etkisi yaratan transferler sonrası Golden State Warriors forması giyen Andre Iguodala ise Memphis Grizzlies'e transfer oldu.

Gecenin bir diğer önem olayı ise Batı cephesinde yaşandı. Eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic, Utah Jazz ile dört yıllığı 73 milyon dolara anlaşma sağladı.

Doğu yakasında ise yıldız uzun Al Horford, Philadelphia 76ers'ın yolunu tuttu.

Doğu yakasını ilgilendiren diğer haberde ise Miami Heat, Jimmy Butler ile kontrat imzalamaya hazır geldi.

Bütün yıldızları elinden kaçıran New York Knicks ise Julius Randle ile üç yıllığı 63 milyon dolara anlaşma sağladı. Knicks ayrıca Durant'e sakatlığından dolayı maksimum kontrat vermemesi ile NBA'i takip eden çevrelerce dalga konusu oldu.

Milwaukee Bucks ise yıldız oyuncusu Khris Middleton'ı kadrosunda tutmayı başardı.

Diğer yandan Derrick Rose ise Detroit Pistons'ın yolunu iki yıl için 15 milyon dolarla tuttu.