Fenerbahçe Beko'nun yıldızı NBA'e gidiyor

Fenerbahçe Beko, Türkiye'de sezonu Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada bitirirken önemli bir parçasını da kaybetti.
Amerika'nın ünlü medya şirketlerinden ESPN'in yazarı Adrian Wojnarowski'nin haberine göre geçtiğimiz son iki sezonda Fenerbahçe Beko forması giyen Nicolo Melli, NBA ekiplerinden New Orleans Pelicans'ı ile iki yıllık anlaşma sağladı.
28 yaşındaki basketbolcu 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Beko ile Türkiye Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Ayrıca İtalyan yıldız takımıyla birlikte son iki sezondur Turkish Airliens EuroLeague'de Final Four'a kalma başarısı göstermişti.
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