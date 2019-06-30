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Fenerbahçe Beko'nun yıldızı NBA'e gidiyor
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FENERBAHÇE BEKO'NUN YILDIZI NBA'E GİDİYOR

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı NBA'e gidiyor

Sarı-Lacivertlilerin basketbolda önemli bir parçası olan Nicolo Melli, New Orleans Pelicans ile anlaştı.

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Fenerbahçe Beko, Türkiye'de sezonu Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada bitirirken önemli bir parçasını da kaybetti.

Amerika'nın ünlü medya şirketlerinden ESPN'in yazarı Adrian Wojnarowski'nin haberine göre geçtiğimiz son iki sezonda Fenerbahçe Beko forması giyen Nicolo Melli, NBA ekiplerinden New Orleans Pelicans'ı ile iki yıllık anlaşma sağladı.

28 yaşındaki basketbolcu 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Beko ile Türkiye Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Ayrıca İtalyan yıldız takımıyla birlikte son iki sezondur Turkish Airliens EuroLeague'de Final Four'a kalma başarısı göstermişti.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - MERT İŞLEYEN
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