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Ozan Kabak Schalke'de
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OZAN KABAK SCHALKE'DE

Ozan Kabak Schalke'de

Bundesliga ekibi Schalke 04, Ozan Kabak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Schalke 04, Ozan Kabak transferini resmen açıkladı. Alman kulübü, milli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Schalke sportif direktörü Jochen Schneider, Ozan Kabak transferiyle ilgili ''Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden birini takımımıza kazandırdığımız için çok mutluyuz. Transferde çok önemli rakiplerimiz olmasına rağmen Ozan bizi seçti. Ozan'ı ikna eden Michael Reschke ve David Wagner'e çok teşekkür ederim." dedi.

 
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