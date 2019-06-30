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Anadolu Efes, James Anderson ile uzattı
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ANADOLU EFES, JAMES ANDERSON İLE UZATTI

Anadolu Efes, James Anderson ile uzattı

Tarihinin en başarılı sezonlarından birini geride bırakan Anadolu Efes'te iç transfer çalışmaları sürüyor. Lacivert beyazlılar, Birleşik Amerikalı oyuncusu James Anderson'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde ise final oynayan Anadolu Efes, iç transferde hız kesmiyor.

Daha önce koç Ergin Ataman ile oyuncular Doğuş Balbay, Bryant Dunston, Vasilye Mitsic ve Krunoslav Simon ile sözleşme uzatan lacivert-beyazlılar, James Anderson'ı da takımda tuttu.

Geçen sezon başında Khimki'den transfer edilen 30 yaşındaki Anderson, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 4,8 sayı ve 2 ribaunt ortalaması tutturmuştu.

NBA'den istediği teklifi alamazsa yıldız oyuncusu Shane Larkin'i de takımda tutacak olan Efes, dış transferde ise Banvit'ten Tolga Geçim'i kadrosuna katmıştı.

 
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