Şampiyon ENKA Spor

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre Söğütlü Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen müsabakalarda 320 atlet mücadele etti.
Erkeklerde, 16 kulüp arasında ENKA Spor, 204 puanla zirvede yer alırken İstanbul Büyükşehir Belediyespor 185 puanla ikinci, Galatasaray ise 179 puanla üçüncü oldu.
Kızlarda ise 163 puanla ilk sırada yer alan ENKA Spor'u, 139 puanla Beşiktaş, 132 puanla da Bursa Büyükşehir Belediyespor takip etti.
Yarışmaların sonunda TAF Başkanı Fatih Çintimar ve beraberindeki heyet, takımların kupa ve madalyalarını takdim etti.
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