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Ankaragücü'nde Hakan Kutlu sesleri
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ANKARAGÜCÜ'NDE HAKAN KUTLU SESLERİ

Ankaragücü'nde Hakan Kutlu sesleri

MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

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Sarı lacivertlilerde ön plana çıkan isim, kulübün efsane kaptanı Hakan Kutlu. Pek çok antrenörü gündemine alan sarı lacivertlilerde tanıdık bir isim, listenin başında bulunuyor.

Başkent ekibi, kulübün efsane futbolcularından, iki dönem de teknik direktör olarak görev yapan Hakan Kutlu ile görüşmelere başladı.

Sarı lacivertlilerin Kutlu ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Genç teknik adam, 2008-2009 ve 2011-2012 sezonlarında Ankaragücü'nde görev yapmıştı.

 
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7
Çubukbeyi
30 Haziran 201920:44
Bu arkadaşımızın nasıl bir başarısı vardıda biz göremedik.Çaresizlikmi yönetime böylesi bir karara imza attırdı.Sayın yönetim Mustafa Kaplan mucizesi sizi yanıltmaktadır . Bu kez şapkadan Hakan kardeşimiz çıktı ancak dağ fare doğura bilir, anladık sefere çıktık fakat sefer nihayeti zafer muhakkak olmalıdır .Lütfen geçen sezon düştü düşecek diye papatya falı çektik bu seferde aynı olmasın.Küme düşmedik diye sevinenlerden olmayalım hiç değilse şerefli ikincilikte yeter diye üzülenlerden olalım.‘Başkaların gölgesinde kalanların gölgesi olmaz’. Her türlü zorluğa rağmen yine de destek tam destek .Selamlar
6
ırfan
30 Haziran 201919:44
belki gönlümüzden gecen hoca değil ama hoca olursa altı yedi hafta süper desteklemek lazım bixe bu yakışır yönetime guvenmek zorundayız devre arasında bu topçuları bulup getirdiği için
5
Aykırı
30 Haziran 201918:51
Ankaragücü için en hayırlısı neyse o olsun
4
Doğan
30 Haziran 201917:44
Bu adamı çok aradın başkan hiç bir başarısı yok nerden çıkardın yani maç seyretmeyin nasılsa düşeriz artık bırak git. Kendinide bitirdin bu anlayışla
3
Gucluler
30 Haziran 201916:33
Lutfen.yorumları.yayinlayin
2
1957.li
30 Haziran 201915:46
Hakanla olacak iş değil ne başarısı mevcut akşam pazarı ucuza hocamı hoca okadar.hakan la ve olmuyacak transferlerle takım seneye küme düşer birileri kına yakar busefer çıkmamız uzun surer .inat uğruna taraftara yazık
1
Cankirili Simsar Seco
30 Haziran 201914:00
Zaten oyuncuda kalmadi Hakan Kutlu ile dusmek tam garanti..Adam gibi hangi hoca bu yonetime evet der?
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