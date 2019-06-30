Ankaragücü'nde Hakan Kutlu sesleri

Sarı lacivertlilerde ön plana çıkan isim, kulübün efsane kaptanı Hakan Kutlu. Pek çok antrenörü gündemine alan sarı lacivertlilerde tanıdık bir isim, listenin başında bulunuyor.
Başkent ekibi, kulübün efsane futbolcularından, iki dönem de teknik direktör olarak görev yapan Hakan Kutlu ile görüşmelere başladı.
Sarı lacivertlilerin Kutlu ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Genç teknik adam, 2008-2009 ve 2011-2012 sezonlarında Ankaragücü'nde görev yapmıştı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.