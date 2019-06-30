Ankaragücü'nde Hakan Kutlu sesleri

Site Yorumları

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7 Çubukbeyi 30 Haziran 201920:44 Bu arkadaşımızın nasıl bir başarısı vardıda biz göremedik.Çaresizlikmi yönetime böylesi bir karara imza attırdı.Sayın yönetim Mustafa Kaplan mucizesi sizi yanıltmaktadır . Bu kez şapkadan Hakan kardeşimiz çıktı ancak dağ fare doğura bilir, anladık sefere çıktık fakat sefer nihayeti zafer muhakkak olmalıdır .Lütfen geçen sezon düştü düşecek diye papatya falı çektik bu seferde aynı olmasın.Küme düşmedik diye sevinenlerden olmayalım hiç değilse şerefli ikincilikte yeter diye üzülenlerden olalım.‘Başkaların gölgesinde kalanların gölgesi olmaz’. Her türlü zorluğa rağmen yine de destek tam destek .Selamlar

6 ırfan 30 Haziran 201919:44 belki gönlümüzden gecen hoca değil ama hoca olursa altı yedi hafta süper desteklemek lazım bixe bu yakışır yönetime guvenmek zorundayız devre arasında bu topçuları bulup getirdiği için

5 Aykırı 30 Haziran 201918:51 Ankaragücü için en hayırlısı neyse o olsun

4 Doğan 30 Haziran 201917:44 Bu adamı çok aradın başkan hiç bir başarısı yok nerden çıkardın yani maç seyretmeyin nasılsa düşeriz artık bırak git. Kendinide bitirdin bu anlayışla

3 Gucluler 30 Haziran 201916:33 Lutfen.yorumları.yayinlayin

2 1957.li 30 Haziran 201915:46 Hakanla olacak iş değil ne başarısı mevcut akşam pazarı ucuza hocamı hoca okadar.hakan la ve olmuyacak transferlerle takım seneye küme düşer birileri kına yakar busefer çıkmamız uzun surer .inat uğruna taraftara yazık