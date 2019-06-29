Kevin Durant'in dört seçeneği var

Geçtiğimiz üç sezonu Golden State Warriors forması altında geçiren ve iki şampiyonluk yaşayan Durant'in önümüzdeki sezon gidebileceği dört takım netleşti.

Amerika'nın ünlü medya kuruluşu ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Kevin Durant gelecek sezon New York Knicks, Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets veya Golden State Warriors dörtlüsünden birisinin formasını giyecek.

Hatırlanacağı üzere 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ciddi bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan bir yıl uzak kalacağı öngörülmüştü.

Bu sebeple yıldız oyuncu gideceği takımda sakatlığından dolayı bir sezon oynayamama ihtimali bulunuyor.