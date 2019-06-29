Trabzonspor'dan Karaman’a sürpriz kutlama

53 yaşına giren Ünal Karaman için düzenlenen doğum günü kutlamasına bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyeleri, Karaman’ın oğulları Ersagun ve Gökbörü ile kulüp idari ve teknik personeli yer aldı.
Oğulları ile kestiği doğum günü pastasından yiyen teknik direktör Ünal Karaman, herkese çok teşekkür ederek “Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hatırlayan ve düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte, sağlıklı ve mutlu yaşlar geçiririz” dedi.
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