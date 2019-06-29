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Trabzonspor'dan Karaman’a sürpriz kutlama
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TRABZONSPOR'DAN KARAMAN’A SÜRPRİZ KUTLAMA

Trabzonspor'dan Karaman’a sürpriz kutlama

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman’a Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

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53 yaşına giren Ünal Karaman için düzenlenen doğum günü kutlamasına bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyeleri, Karaman’ın oğulları Ersagun ve Gökbörü ile kulüp idari ve teknik personeli yer aldı.

Oğulları ile kestiği doğum günü pastasından yiyen teknik direktör Ünal Karaman, herkese çok teşekkür ederek “Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hatırlayan ve düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte, sağlıklı ve mutlu yaşlar geçiririz” dedi.

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