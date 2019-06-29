OGM Ormanspor altyapısında yeni yapılanma

Geçtiğimiz sezon Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde büyük bir başarı yakalayıp Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne katılma hakkı elde eden OGM Ormanspor’da gelişmeler sürüyor.
Takım geçtiğimiz hafta A Takım için şampiyon başantrenörleri Korhan Aydanarığ ile iki yıllık daha sözleşme imzalarken sıra Basketbol Gençler Ligi’ne geldi.
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun geçtiğimiz sene hayata geçirdiği Basketbol Gençler Ligi’ne bu sene katılacak olan OGM Ormanspor’un buradaki koçluk görevine Volkan Karaçam’ın getirildiği açıklandı.
Hatırlanacağı üzere OGM Ormanspor geçtiğimiz sezon TBL’de Play-off şampiyonluğuna ulaşarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne çıkan ikinci Ankara takımı olmuştu.
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