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Galatasaray'da hedef Banega
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GALATASARAY'DA HEDEF BANEGA

Galatasaray'da hedef Banega

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor’u arka arkaya açıkladı. Sarı kırmızılılar, taraftarında çok istediği Ever Banega’yı önümüzdeki hafta duyurmayı hedefliyor.

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Galatasaray yönetimi, 3 transfer birden açıklayarak taraftarının yüzünü güldürdü. Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor’u renklerine bağlayan sarı kırmızılılarda şimdiki hedef, Ever Banega.

Arjantinli yıldızın transferine odaklanan Galatasaray, gelecek hafta en geç cuma gününe kadar Banega'da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Sarı kırmızılılar ilk olarak Mbaye Diagne’yi elden çıkararak Banega’nın bonservisi için kaynak oluşturacaktı. Ancak Sevilla’nın, Galatasaray’dan Fernando’yu istemesi bir anda transferin seyrini değiştirdi.

Banega-Fernando takasına sıcak bakan sarı kırmızılılar, bir miktar bonservis bedeli ile bu transferi mutlu sonlandırmak istiyor.

Galatasaray’da 1 yıl sözleşmesi kalan Brezilyalı futbolcu, İspanyol ekibine gitmeyi kabul ettiği takdirde transfer gerçekleşecek.

Sarı kırmızılılar Fernando’nun ayrılışının ardından o bölge için de takviye yapacak. Gelecek hafta Şener Özbayraklı’yı açıklayacak olan Galatasaray’ın, ardından Vedat Muriç ve Yusuf Erdoğan için de girişimleri olacak.

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