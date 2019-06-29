Denizlispor'un acı kaybı

Ali İpek 1990-1992 ve 2005-2010 yılları arasında Denizlispor'da başkanlık yapmıştı.
Yeşil beyazlı takımda önemli başarılara imza atan Ali ipek, kulübün tesisleşmesi ve kurumsal bir yapıya kavuşmasında da ciddi rol oynadı.
Yukatel Denizlispor kulübü de Ali İpek'in ölüm haberinin ardından bir mesaj yayımladı.
Mesajda "Kulübümüzün eski başkanlarından Ali İpek'in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor'umuza büyük emekleri geçen Ali İpek'i rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı, ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz. ifadelerine yer verildi.
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