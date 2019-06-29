﻿
Denizlispor'un acı kaybı
﻿
Site İçi Arama
﻿

DENİZLİSPOR'UN ACI KAYBI

Denizlispor'un acı kaybı

Yukatel Denizlispor Kulübünün eski başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonunun eski yöneticilerinden Ali İpek, yaşamını yitirdi.

105 Okunma
 

Ali İpek 1990-1992 ve 2005-2010 yılları arasında Denizlispor'da başkanlık yapmıştı.

Yeşil beyazlı takımda önemli başarılara imza atan Ali ipek, kulübün tesisleşmesi ve kurumsal bir yapıya kavuşmasında da ciddi rol oynadı.

Yukatel Denizlispor kulübü de Ali İpek'in ölüm haberinin ardından bir mesaj yayımladı.

Mesajda "Kulübümüzün eski başkanlarından Ali İpek'in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor'umuza büyük emekleri geçen Ali İpek'i rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı, ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz. ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER #Denizlispor
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama
TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı
'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı tanıyalım
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif komisyonda kabul edildi
Yücel Seçkiner için TBMM'de tören
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 43 başlıklı eylem planı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿