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Trabzonspor borçlarını yapılandırdı
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TRABZONSPOR BORÇLARINI YAPILANDIRDI

Trabzonspor borçlarını yapılandırdı

Trabzonspor, borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını KAP'a bildirdi.

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Bordo-mavililer Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada mevcut borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

TFF bugün önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'nı yürürlüğe sokmuştu. Yeniden düzenlenen talimatla birlikte yeni bir dönem başlarken kulüpler bundan sonra bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyunca kulüpleri denetleyecek.

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