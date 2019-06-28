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Gençlerbirliği'ne Senegalli kaleci
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GENÇLERBİRLİĞİ'NE SENEGALLİ KALECİ

Gençlerbirliği'ne Senegalli kaleci

Bu sezon yeniden Süper Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, yeni kalecisini Afrika’dan buldu.

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Bu sezon yeniden Süper Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, yeni kalecisini Afrika’dan buldu.

Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına yön veren Gençlerbirliği, Senegal Milli Takım kalecisi Abdoulaye Diallo ile anlaşma sağladı.

27 yaşındaki Afrikalı kaleci Diallo, 2018-19 sezonunda Fransa’nın Rennes takımıyla 9 maça çıktı. Sahaya yer aldığı maçlarda 4 gol yedi, 2 maçta da kalesini gole kapadı.

Daha önceki yıllarda Türkiye’de Çaykur Rizespor’un da formasını giyen Abdoulaye Diallo, Senegal A Milli Takım forması ile 17 maça çıktı.

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1
Nereden buluyorlar bu boş adamları
28 Haziran 201919:27
Mustafa Kaplanın transferi olduğuna inanmıyorum!!! Ulan 1 sene boyunca üst lige çıkmak İçin neler çektik bu adamları transfer etmek için mi çıktık bunlar İçin mi borçlanıyoruz ? Keşke çıkmasaydık
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