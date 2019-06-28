Gençlerbirliği'ne Senegalli kaleci

Bu sezon yeniden Süper Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, yeni kalecisini Afrika’dan buldu.

Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına yön veren Gençlerbirliği, Senegal Milli Takım kalecisi Abdoulaye Diallo ile anlaşma sağladı.

27 yaşındaki Afrikalı kaleci Diallo, 2018-19 sezonunda Fransa’nın Rennes takımıyla 9 maça çıktı. Sahaya yer aldığı maçlarda 4 gol yedi, 2 maçta da kalesini gole kapadı.

Daha önceki yıllarda Türkiye’de Çaykur Rizespor’un da formasını giyen Abdoulaye Diallo, Senegal A Milli Takım forması ile 17 maça çıktı.