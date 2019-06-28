Bilal Eyuboğlu, Klasspor'a konuştu

Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, Türkiye’de ilk kez düzenlenen Master Coach Pro kursu lisans belgelerinin takdim organizasyonunda Klasspor’a özel açıklamalarda bulundu.

Öncelikli olarak programa değinen Eyuboğlu, ‘’Şimdi burada işlem daha evvel eğitim kurulumuzun yaptığı ve ilk defa ülkemizde düzenlenen bir çalışma ile Master Coach Pro kursunun belgelerini takdim ettik. 44 tane hocamız burada bu Master Coach programını bitirerek uluslararası sertifikalarını aldılar. Uluslararası alanda bizi Avrupa ve dünyanın her yerinde temsil edebilecek belgelere sahip oldular. Bu da ilk defa ülkemizde yapılıyor. Bizim için çok önemli bir şeydi. Türk hentbolunun gelişimi açısından ülkemizde böyle bir programın yapılması oldukça önemli. Bundan dolayı da eğitim kurulu başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yoğun bir çalışma ile bunu yaptılar. Bizim için çok önemli bir çalışmadır.’’

"Başkanlık egosu olan bir insan değilim, eleştirileri birebir bize yapsınlar"

Eyuboğlu eleştiriler hakkında konuşurken bunlara takılmadığını ancak birebir yüzlerine eleştiri yapılması gerektiğini ifade etti.

‘’Eleştirilere takılan bir insan değilim, ben üzülüyorum. Şundan dolayı bunları söylüyorum bunu varsa bir şey gelip birebire bize söylesinler. Federasyonun kapısı herkese açık, ben açığım zaten, hatalarımızı söyleyecekler, iyi yaptığımız şeyleri takdir edecekler. Biz bir aileyiz zaten küçük bir aileyiz burada bu küçük ailenin içerisinde bu tip şeyler huzursuzluk yaratır başka bir şey yaratmaz. Bunun için söylüyorum. Ben bu eleştirilere hiç takılmam zaten takip etmiyorum. Bizi gelip ziyaret etsinler veya çağırsınlar giderim ayaklarına hiç çekinmem öyle. Çünkü ben sporculuk yapmış antrenörlerin arasından bütün bu camianın içerisinden gelen bir kişiyim. Başkanlık egosu olan bir insan da değilim. Herkese açığım, hentbol için ne gerekiyorsa hep beraber doğru şeyleri yapalım diyerek kast ettim bunu yoksa ben sosyal medyayı takip etmiyorum.

"Genel bir ekonomik kriz var ama ümit ediyorum ki atlatacağız"

‘’Geçmiş sezonla ilgili baktığınız zaman ben üç dönemdir başkanlık yapıyorum. Nereden nereye geldik. Yaptığımız çalışmaların sonuçları nelerdir, kamp tesisi yaptık, takım sayılarını arttırdık ama ülkemizde şu anda ekonomik bir sorunumuz var. Bu sadece hentbola mahsus değil bütün ülkemizde, dünyanın genelinde böyle bir kriz var. Tabii ki bu bize ve ülkemize de yansıyor. Ümit ediyorum ki bunu en kısa zamanda hasarsız bir şekilde atlatacağız. Sorunlar derken ortada büyük bir sorun yok tabii ki. Ama herkesin buna göre çalışmasını yapması lazım. Kulüpler tabii ki yatırımlar yapıyorlar karşılığı almak istiyorlar. Yeni yeni kulüplerimiz kuruluyor, bazı kulüplerimiz ekonomik olaylardan dolayı kapanıyor. Bunun yanında yeni kulüplerin kurulmasıyla birlikte sayılarımız artıyor. Biz geldiğimiz zaman takım sayısı neydi şimdi nereye getirmişiz ona bakmak lazım. Önümüzdeki sezon çok daha iyi olacağına inanıyorum ancak sorun var tabii ki. Çünkü her şey paraya dayalı bir şey, ekonomi çünkü. Ümit ediyorum ki ülkemiz ve hentbol adına önümüzdeki günleri atlatacağımızı ümit ediyorum.’’

"Kadın ve Erkeklerde iyi bir jenerasyon yakalandı"

Eyuboğlu son olarak ülkemizin hentboldaki durumunu değerlendirirken şunları söyledi:

‘’En son Erkek A Milli Takımımız son beş dakikaya kadar Avrupa Hentbol Şampiyonası’na ilk defa katılma şansı yakalamıştı ancak kalamadık. Avrupa Hentbol Federasyonu’nun yapmış olduğu statünün sonucunda katılamadık. İlk defa bu kadar yakın olduk. Yeni bir jenerasyon yakalandı erkeklerde. Kadınlarda da yeni bir jenerasyon var ve bu önümüzdeki yıllarda çok daha iyi olacak. İyi olacak derken kamp tesisimiz bitti, burada yoğun bir çalışma yaptık. Milli takımımız şu anda alt yapı hocalarımız ile beraber baya çalışma yapıyor. Aşağıdan gelecek sporcularımızın yukarıyı zorlayacağını ümit ediyorum. Önümüzdeki yıllar daha iyi olacak diye düşünüyorum.’’