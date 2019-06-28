﻿
Bruma rekor bonservisle PSV'de
﻿
Site İçi Arama
﻿

BRUMA REKOR BONSERVİSLE PSV'DE

Bruma rekor bonservisle PSV'de

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

145 Okunma

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Burma rekor transfer bedeliyle PSV'ye transfer oldu. PSV, Leipzig'ten Bruma'yı 15M€ bonservis bedeli ile kadrosuna katarak kulüp tarihinde transfer rekoru kırdı

Portekizli yıldız futbolcu, ''PSV beni her zaman transfer etmek istedi, bu beni hep mutlu etti çünkü Romario ve Ronaldo PSV'de oynadı, ikisinin de birçok maçını izledim. PSV'de olmak harika" dedi.

PSV Sportif Direktörü John de Jong yaptığı açıklamada ''Bruma'yı çok uzun yıllardır takip ediyoruz, daha önce kendisini transfer etmeye çalıştık ancak o farklı bir seçim yaptı ve Galatasaray'a gitti. Şu anda ise PSV'nin hedefleri için burada, iki taraf için ideal seçim.'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER #Galatasaray
TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı
'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı tanıyalım
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif komisyonda kabul edildi
Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Dursun Özbek buluşması
Hasan Kartal'dan Vedat Muric açıklaması
Bruma'nın yeni takımı belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿