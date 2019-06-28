Bruma rekor bonservisle PSV'de

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Burma rekor transfer bedeliyle PSV'ye transfer oldu. PSV, Leipzig'ten Bruma'yı 15M€ bonservis bedeli ile kadrosuna katarak kulüp tarihinde transfer rekoru kırdı
Portekizli yıldız futbolcu, ''PSV beni her zaman transfer etmek istedi, bu beni hep mutlu etti çünkü Romario ve Ronaldo PSV'de oynadı, ikisinin de birçok maçını izledim. PSV'de olmak harika" dedi.
PSV Sportif Direktörü John de Jong yaptığı açıklamada ''Bruma'yı çok uzun yıllardır takip ediyoruz, daha önce kendisini transfer etmeye çalıştık ancak o farklı bir seçim yaptı ve Galatasaray'a gitti. Şu anda ise PSV'nin hedefleri için burada, iki taraf için ideal seçim.'' ifadelerini kullandı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.