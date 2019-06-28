Bruma rekor bonservisle PSV'de

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Burma rekor transfer bedeliyle PSV'ye transfer oldu. PSV, Leipzig'ten Bruma'yı 15M€ bonservis bedeli ile kadrosuna katarak kulüp tarihinde transfer rekoru kırdı

Portekizli yıldız futbolcu, ''PSV beni her zaman transfer etmek istedi, bu beni hep mutlu etti çünkü Romario ve Ronaldo PSV'de oynadı, ikisinin de birçok maçını izledim. PSV'de olmak harika" dedi.

PSV Sportif Direktörü John de Jong yaptığı açıklamada ''Bruma'yı çok uzun yıllardır takip ediyoruz, daha önce kendisini transfer etmeye çalıştık ancak o farklı bir seçim yaptı ve Galatasaray'a gitti. Şu anda ise PSV'nin hedefleri için burada, iki taraf için ideal seçim.'' ifadelerini kullandı.