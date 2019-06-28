23 numaranın yeni sahibi Anthony Davis

Anthony Davis’in büyük bir takas sonucu Los Angeles ekibine katılmasından sonra takımda kimin hangi forma numarasını giyeceği büyük bir merak konusu olmuştu o merak nihayet sonuca ulaştı.

Takımın yıldızlarından LeBron James geçtiğimiz sezon giydiği 23 numaralı formayı Anthony Davis’e devretti. James yeni sezonda Miami Heat’te olduğu gibi 6 numaralı formayı giyecek.

Hatırlanacağı üzere LeBron James 6 numaralı formayla Miami Heat’te dört sezon forma giymiş ve bu sezonlarda iki şampiyonluk elde etmişti.

Anthony Davis ise bu jestin üzerine yeni sezonda Lakers ekibinden alacağı dört milyon dolarlık oyuncu bonusu hakkından vazgeçti.

Bu sonuçla ekibin maaş boşluğu 32 milyon dolara çıkarken yeni bir süper yıldızın takıma gelmesinin önü açıldı.