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23 numaranın yeni sahibi Anthony Davis
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23 NUMARANIN YENİ SAHİBİ ANTHONY DAVİS

23 numaranın yeni sahibi Anthony Davis

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James 23 numaralı formayı Anthony Davis'e devretti.

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Anthony Davis’in büyük bir takas sonucu Los Angeles ekibine katılmasından sonra takımda kimin hangi forma numarasını giyeceği büyük bir merak konusu olmuştu o merak nihayet sonuca ulaştı. 

Takımın yıldızlarından LeBron James geçtiğimiz sezon giydiği 23 numaralı formayı Anthony Davis’e devretti. James yeni sezonda Miami Heat’te olduğu gibi 6 numaralı formayı giyecek.

Hatırlanacağı üzere LeBron James 6 numaralı formayla Miami Heat’te dört sezon forma giymiş ve bu sezonlarda iki şampiyonluk elde etmişti.

Anthony Davis ise bu jestin üzerine yeni sezonda Lakers ekibinden alacağı dört milyon dolarlık oyuncu bonusu hakkından vazgeçti.

Bu sonuçla ekibin maaş boşluğu 32 milyon dolara çıkarken yeni bir süper yıldızın takıma gelmesinin önü açıldı.

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