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Selçuk Şahin'e sürpriz teklif
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SELÇUK ŞAHİN'E SÜRPRİZ TEKLİF

Selçuk Şahin'e sürpriz teklif

Menemenspor'un geçen sezon Gençlerbirliği ile tekrar Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadıktan sonra yollarını ayıran orta saha Selçuk Şahin'e teklif götürdüğü öğrenildi.

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Spor Toto 1.Lig'de yönetim tartışmalarını aşmaya çalışan Menemenspor'un geçen sezon Gençlerbirliği ile tekrar Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadıktan sonra yollarını ayıran orta saha Selçuk Şahin'e teklif götürdüğü öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin 38 yaşındaki futbolcuya 1 sezonluk sözleşme ve kaptanlık teklif ettiği ileri sürüldü. Takıma ağabeylik yapması istenen Selçuk'un ise öneriye henüz cevap vermediği vurgulandı.

Hatayspor'da futbola başlayıp İstanbulspor'da yıldızı parlayan Selçuk, 2003-2015 yılları arasında tam 12 sezon Fenerbahçe formasını giyerek şampiyonluklar yaşadı.

Ardından 2015-16 sezonunda önce İsviçre'nin Wil takımına geçen ve devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer olan deneyimli orta saha, 2017-18'de Süper Lig'de Göztepe'ye geldi.

İlerlemiş yaşına rağmen performansı ve tecrübesiyle forma giydiği takımların bankolarından olan Selçuk, geçen sezon yeniden Gençlerbirliği'ne dönüp, 28 lig maçında 2 gol attı.
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