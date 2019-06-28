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Çubukspor'a sahip çıkma çağrısı
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ÇUBUKSPOR'A SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Çubukspor'a sahip çıkma çağrısı

Çubukspor Başkanı Kılıç’tan Çubukspor’a sahip çıkma çağrısı

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Çubukspor Futbol A.Ş. Kulübü Başkanı Lokman Kılıç, yaptığı açıklamada tüm ilçe halkına Çubukspor çatısı altında bir ve beraber olma çağrısı yaptı.

Tüm ilçe halkının sezon sonuna kadar takımlarını desteklemesini isteyen Kılıç, görevin kendilerine tevdi edilmesinin ardından yeni bir kadro oluşturmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

Kısa sürede başarıyı hedefleyecek bir takım kuracaklarına inandıklarını aktaran Kılıç, şunları söyledi:

‘’Çubukspor 7’den 77’ ye her kesimi birleştiren, kaynaştıran ortak paydamız ve değerimizdir. Bu köklü çınara sahip çıkmak adına yeni oluşturulan yönetim kurulumuzla elimizden geleni yapmaya hazırız. Ancak ‘Birlikten kuvvet doğar’ sözüne istinaden bir olma, birlik olma yolunda siz değerli hemşehrilerimizi ve taraftarlarımızı da yanımızda görmeyi diliyoruz. Çıktığımız bu yolda sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaflarımızın, iş adamlarımızın ve tüm halkımızın önce dualarını sonra da maddi desteklerini bekliyoruz. Vereceğiniz maddi ve manevi destekle bu köklü çınar daha iyi yerlere gelecek, daha güzel günler görecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.’

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