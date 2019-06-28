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'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı tanıyalım
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'DOZER' LAKAPLI CEMİL USTA'YI TANIYALIM

'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı tanıyalım

Cemil Usta, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Spor Toto Süper Lig'in 2019 - 2020 sezonuna isminin verilmesiyle birlikte gündeme geldi. İşte Cemil Usta'nın yaşamından detaylar...

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1 Ocak 1951'de Trabzon'da doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı.

1970 yılında o zaman İkinci Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olan Usta, 1973-1974 sezonunda bordo mavili forma ile Birinci Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.

Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez de A Milli Takım formasını giydi.

"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.

1978 yılında jübile yaptıktan sonra Karadeniz ekibinin altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı.

Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.

 
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