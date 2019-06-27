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Alexander Hleb'ten yıllar sonra gelen büyük iddia
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ALEXANDER HLEB'TEN YILLAR SONRA GELEN BÜYÜK İDDİA

Alexander Hleb'ten yıllar sonra gelen büyük iddia

Alexander Hleb, Barcelona'da oynadığı döneme ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

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Barcelona'nın eski futbolcusu Alexander Hleb, takım arkadaşlarıyla ilgili iddialarda bulundu. Ronaldinho ve Deco’nun Messi’yi kötü yönde etkilememeleri için takımdan gönderildiğini öne sürdü.

Belaruslu oyuncu, iki Brezilyalı futbolcuyu profesyonellikten uzak olmakla itham etti ve antrenmanlara alkollü olarak geldiklerini belirtti. .

Guardiola tarafından Barcelona’ya transfer edilen Hleb, o dönemde İspanyol takımına gitmek istemediğini de itiraf etti.

Tecrübeli oyuncu, “O dönem aslında Bayern Münih’e transfer olmak veya Arsenal’de kalmak amacındaydım." dedi.

Hleb, menajerlerinin Guardiola’nın kendisini istediğini söylemesinin ardından kararını değiştirdiğini de vurguladı.

Son olarak Bate Borisov’da forma giyen 38 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de Gençlerbirliği ve Konyaspor'da da oynamıştı.
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