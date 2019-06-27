Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Dursun Özbek buluşması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın dün eski Başkan Dursun Özbek ile bir araya geldiği öğrenildi.

Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde alacakları nedeniyle Galatasaray Kulübü’ne icra takibi başlatmıştı.

Görüşmeden bu konuda somut bir sonucun çıkmadığı belirtiliyor. Yönetimin yakın zamanda Özbek ile yeniden görüşeceği kaydediliyor.