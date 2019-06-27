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Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Dursun Özbek buluşması
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GALATASARAY'DA MUSTAFA CENGİZ-DURSUN ÖZBEK BULUŞMASI

Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Dursun Özbek buluşması

Galatasaray'da yönetim, geçtiğimiz günlerde alacakları nedeniyle icra takibi başlatan eski başkanlardan Dursun Özbek'le görüştü.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın dün eski Başkan Dursun Özbek ile bir araya geldiği öğrenildi.

Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde alacakları nedeniyle Galatasaray Kulübü’ne icra takibi başlatmıştı.

Görüşmeden bu konuda somut bir sonucun çıkmadığı belirtiliyor. Yönetimin yakın zamanda Özbek ile yeniden görüşeceği kaydediliyor.

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