Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması

Naibi, Beşiktaş'ın gündeminde olan Tyler Boyd ile ilgili ''Tyler Boyd geçen sezonun ikinci yarısını ülkemizde geçirdi. İyi de bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, beIN SPORTS'a transfer gelişmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Naibi, ''Marcelo'dan kulübü memnun. Kendisi de Lyon'da devam etmek istiyor. Eğer bir gün Marcelo ile ilgili uygun şartlar olursa tabii ki ülkemize dönmesini isteriz. Fakat, bu yaz için böyle bir şey mümkün gözükmüyor.'' dedi.

Kagawa'nın İspanya'da oynama hayali olduğunu bu yaz orada kontrat arayacağını söyleyen Naibi, eğer Kagawa orada istediği sözleşmeyi bulamazsa teknik ekibin istediği doğrultusunda bu transferi gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

Naibi, Beşiktaş'taki transfer gelişmeleriyle ilgili ise ''Yerli transferinde birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bu konuda bazı gelişmeler. Yakın vadede açıklayacağımız bir transfer bulunmuyor ama takımımıza yerli transferleri yapmak istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.