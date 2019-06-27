Ankara'da dart heyecanı

TBBDF'den yapılan açıklamaya göre, 10-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra 13 ülkeden sporcular katılacak. Şampiyonada ülkeler, 4 erkek ve 2 kadın sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, yarışmaların bireysel, çiftler ve takım kategorilerinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Geçen sene yine Ankara'da düzenlenen organizasyonda kızlarda gümüş madalya aldık. Bu sene inşallah hem kızlar hem de erkeklerde kürsüye çıkacağız." ifadelerini kullandı.
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