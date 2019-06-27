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Gençlerbirliği'nde iki etaplı kamp programı
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İKİ ETAPLI KAMP PROGRAMI

Gençlerbirliği'nde iki etaplı kamp programı

2019-2020 sezonu öncesinde Gençlerbirliği’nin kamp programı belli oldu.

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2019-2020 sezonu öncesinde Gençlerbirliği’nin kamp programı belli oldu.

1 Temmuz Pazartesi günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde sezonu açacak olan Başkent ekibi, daha sonra iki etaplı bir kamp programı geçirecek.

Gençlerbirliği ilk etap kampını 7 – 19 Temmuz aralığında Erzurum’da yapacak. 21-31 Temmuz aralığında planlanan ikinci etap kamp programına dair detaylar ise daha sonra bildirilecek.

İki etapta da yapılacak maçların programı ise yine daha sonra kulüp tarafından duyurulacak.
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GB
27 Haziran 201913:04
12 futbolcu gitti, 2 futbolcu geldi. Sezon açılışı U 19 ile mi yapılacak ?
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