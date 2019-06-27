﻿
Ankaragücü, sezonu 8 Temmuz'da açıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ, SEZONU 8 TEMMUZ'DA AÇIYOR

Ankaragücü, sezonu 8 Temmuz'da açıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon çalışmaları için 8 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da toplanacak.

1232 Okunma

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon çalışmaları için 8 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da toplanacak.

Hazırlıklarını 11 gün Beştepe Tesisleri'nde sürdürece başkent ekibi, 19 Temmuz Cuma günü ikinci dönem kamp çalışmaları için Erzurum'a gidecek.

Kulübün transfer yasağı sürerken, yönetim kurulu son yaptığı toplantıda temmuz ayı içerisinde olağanüstü kongreye gidilmesi kararı almıştı.

3
Mehmet Yiğiner: "Birileri başkan olmamızı istemiyor!"
Hasan Kartal'dan Vedat Muric açıklaması
Ankaragücü kongreye gidiyor...
Yücel Seçkiner için TBMM'de tören
3
Mehmet Yiğiner açıkladı: Altay Bayındır, Fenerbahçe'ye satıldı mı?
3
Mehmet Yiğiner, Altay'ın bonservis bedelini açıkladı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿