Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, dünya takviminde yer almadı

UCI tarafından yapılan açıklamada, son iki yıl içinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarışlarında, gerekli olan Dünya Turu seviyesinde 10 takım katılımının sağlanamaması gerekçesiyle, organizasyonun takvimden çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun önemi gerekçesiyle gelecek yıl başlayacak UCI ProSeries kategorisinde yer bulabileceği ifade edildi.
İlk kez "Marmara Turu" adıyla 1963 yılında düzenlenen organizasyon, 1965'te uluslararası statü kazandı. Organizasyon, 1966 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI tarafından 2008'de "2.1" kategorisine, 2010'da da "2. HC" seviyesine yükseltildi. Tur, 2017'den itibaren en üst kategori olan Dünya Turu takviminde yer aldı.
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