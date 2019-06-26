12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 1 Temmuz Pazartesi günü bir grup sporcu ile çalışmalarına başlayacak.
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:
Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar (Banvit), Kartal Özmızrak, Mert Akay (Darüşşafaka Tekfen), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Göksenin Köksal, Ege Arar, Ayberk Olmaz (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk İbrahim Uğurlu, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (TOFAŞ), Metin Türen (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ersan İlyasova (Milwaukee Bucks), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Scottie Wilbekin (Maccabi Tel Aviv)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.