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12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
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12 DEV ADAM'IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın geniş sporcu kadrosu belli oldu.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 1 Temmuz Pazartesi günü bir grup sporcu ile çalışmalarına başlayacak.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar (Banvit), Kartal Özmızrak, Mert Akay (Darüşşafaka Tekfen), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Göksenin Köksal, Ege Arar, Ayberk Olmaz (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk İbrahim Uğurlu, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (TOFAŞ), Metin Türen (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ersan İlyasova (Milwaukee Bucks), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Scottie Wilbekin (Maccabi Tel Aviv)

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