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Muhammed Şengezer, Porto ve Atletico'nun radarında
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MUHAMMED ŞENGEZER, PORTO VE ATLETİCO'NUN RADARINDA

Muhammed Şengezer, Porto ve Atletico'nun radarında

Atletico Madrid ve Porto’nun, Bursaspor’un genç file bekçisi Muhammed Şengezer'i yakın takibe aldığı belirtiliyor.

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Bursaspor’un genç file bekçisi Muhammed Şengezer, Atletico Madrid ve Porto’nun radarında.

Yeşil-beyazlıların 22 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer, transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Bursaspor Kulübü’nün altyapısından yetişen ve üç sezondur A takım kadrosunda yer alan genç eldiven, geçen sezon gösterdiği başarılı grafikle öne çıktı.

Geçen sezon A Milli Takım’a çağrılan Muhammed ile yurt dışından önemli kulüpler ilgileniyor. Avrupa’dan birçok kulübün radarında bulunan genç eldiveni, İspanyol Atletico Madrid ve Portekiz’in Porto kulüpleri yakın takibe alırken, Muhammed Şengezer’in ismi yurt içinden de Galatasaray ile anılıyor.

Atletico rapor istedi

Samet Aybaba’nın ekibinde yer alan genç antrenör Selçuk Erdoğan, birlikte çalıştığı Muhammed için övgü dolu sözler sarf etti.

Muhammed Şengezer’in kariyerinde çalıştığı en yetenekli kaleci olduğunu belirten Erdoğan, geçen sezon da yurt dışından kulüplerin genç oyuncuyu takip ettiğine işaret ederek, “Atletico Madrid ve Porto yetkilileri, Muhammed’i izledi. Atletico’nun kaleci antrenörü Muhammed hakkında raporlar istedi” dedi.

Lille'in de ilgisi vardı

Daha önce de Fransa’nın Lille kulübü, Muhammed Şengezer’i takibe almıştı. Fransız yetkililerin raporu üzerine oyuncu transfer listesine dahil edilmişti.

Muhammed’in menajeri tarafından da Lille’in ilgisi doğrulanmıştı. Sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan Muhammed Şengezer için Bursaspor yönetimi ise beklemede. Resmi bir teklifin gelmesi halinde durumun değerlendirileceği öğrenilirken, önemli bir bonservis bedeli karşılığında Muhammed’in satılmasının yönetimin tercihleri arasında olduğu belirtildi.

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