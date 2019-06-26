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Mehmet Topal'a sürpriz talip
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MEHMET TOPAL'A SÜRPRİZ TALİP

Mehmet Topal'a sürpriz talip

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal için uygun şartlar oluşursa transfer teklifinde bulunacaklarını söyledi.

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Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Hurma, yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki ön libero oyuncusunu kadrolarında görmeyi çok istediklerini ifade etti.

Mehmet Topal'ı çok sevdiğini aktaran Hurma, "Mehmet Topal, çok başarılı ve özel bir oyuncu. Fatih Karagümrük'te oynamasından gurur duyarım ancak Mehmet Topal'a çok önemli kulüplerden teklifler var. Şu anda bizim için zor bir transfer. Bize transfer olursa çok memnun olurum. Uygun şartlar oluşursa Mehmet Topal'a teklifte bulunacağız. Gelip bizde oynayıp, takıma ağabeylik yaparak katkı vermesini çok arzu ederim." şeklinde görüş belirtti.
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