Mehmet Topal'a sürpriz talip

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Hurma, yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki ön libero oyuncusunu kadrolarında görmeyi çok istediklerini ifade etti.
Mehmet Topal'ı çok sevdiğini aktaran Hurma, "Mehmet Topal, çok başarılı ve özel bir oyuncu. Fatih Karagümrük'te oynamasından gurur duyarım ancak Mehmet Topal'a çok önemli kulüplerden teklifler var. Şu anda bizim için zor bir transfer. Bize transfer olursa çok memnun olurum. Uygun şartlar oluşursa Mehmet Topal'a teklifte bulunacağız. Gelip bizde oynayıp, takıma ağabeylik yaparak katkı vermesini çok arzu ederim." şeklinde görüş belirtti.
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