Yeni Malatyaspor'da Avrupa hazırlığı

Selim Pilten, sarı-siyahlıların Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Takımda çeşitli nedenlerden dolayı eksik futbolcular olduğunu aktaran Pilten, her şeye rağmen yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirtti.
Pilten, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve güzel bir sezon yaşamayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Fofana ve Jahovic imzayı attı. İstanbul'da transfer komitemiz var ve komitemiz çalışmalarını Sergen hocamızla beraber koordineli bir şekilde yürütüyor. Görüşülen, mutabık kalınan isimler var ama takdir edersiniz ki imza atılmadan bunları paylaşmak doğru olmaz. İnşallah UEFA'da da başarıya gidecek bir takım hazırlanıyor. Sergen hocamız zaten bir efsane, kendisi futbolculuğu, hocalığı, kişiliği ve karakteriyle Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada söz sahibi olan bir hocamız. İnşallah bunu Yeni Malatyaspor'umuza da yansıtacak. Onunla beraber hep birlikte güzel başarılara imza atacağız."
Kulübün yönetim kurulu üyesi İlhan Çelebi ise yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, ellerini taşın altına koyacaklarını ve takımı daha ilerilere taşımak istediklerini sözlerine ekledi.
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