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Bruma'nın yeni takımı belli oldu
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BRUMA'NIN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Bruma'nın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın gündeminde olan eski futbolcusu Bruma'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli yıldız PSV Eindhoven için sağlık kontrolünden geçecek.

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24 yaşındaki futbolcunun menajeri, "Bruma, PSV Eindhoven'ı seçti. Kendisi, Hollanda'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek." ifadelerini kullandı.

Transferi kısa süre içinde duyurması beklenen PSV Eindhoven, Leipzig'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'da 2 buçuk sezon forma giyen Bruma'ya Porto da talip olmuştu.

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