﻿
5 ayda değeri yaklaşık 50 milyon euro arttı
﻿
Site İçi Arama
﻿

5 AYDA DEĞERİ YAKLAŞIK 50 MİLYON EURO ARTTI

5 ayda değeri yaklaşık 50 milyon euro arttı

Avrupa'da son 5 ay içinde piyasa değerini en çok yükselten futbolcular arasında ilk sırayı, Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho aldı.

188 Okunma
 

KPMG Football Benchmark tarafından araştırmada, son 5 ay içinde piyasa değerini en çok yükselten futbolcular belirlendi. Yaz transfer sezonunun favorileri arasında da yer alan söz konusu oyuncular arasında ilk sırayı, piyasa değerini 95,7 milyon euroya çıkaran Jadon Sancho aldı.

Geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 13 gole imza atan 19 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, son 5 ay içinde piyasa değerini 49,6 milyon euro artırarak zirvenin sahibi oldu.

İspanyol ekipleri, yükselen değerleri kadrosuna kattı

Jadon Sancho'nun ardından listenin ikinci sırasında, Real Madrid'in 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Luka Jovic yer aldı. Geçen sezonu Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Sırp forvet, piyasa değerini 45,1 milyon euro yükselterek 66,4 milyon euroya çıkardı.

Listenin üçüncü sırasında ise Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong bulunuyor. 39,4 milyon euroluk artışla değerini 81,9 milyon euroya yükselten 22 yaşındaki De Jong, 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'tan Barcelona'ya transfer olmuştu.

Van Dijk değerini yükseltti

Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, listede ilk 10'da yer alan oyuncular arasında 25 yaşından yüksek olan tek isim olarak öne çıktı. Dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Hollandalı oyuncu, piyasa değerini 30,5 milyon euro arttırarak 98,4 milyon euroya çıkardı. Virgil van Dijk'in takım arkadaşı İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'ın değeri ise 38,4 milyon euro artarak 80,8 milyon euroya yükseldi.

"Şaşırtıcı değil"

Araştırma hakkında değerlendirmelerde bulunan KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Genç oyuncular performanslarıyla değerine değer katmaya devam ediyor. Dortmund'da bu sezonki performansıyla fark yaratan Jadon Sancho'nun birinci sırada yer alması, hiç şaşırtıcı değil. Luka Jovic'in neden Real Madrid'e transfer olduğunu da listeden görebiliyoruz. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve bu sezonki performansıyla herkesi büyüleyen Ajax'tan iki oyuncunun listede olması da başarının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir.'' ifadelerini kullandı.

Son 5 ay içinde piyasa değerini en çok yükselten 10 oyuncu şöyle:

Futbolcu

Kulüp

Değer yükselişi 

Değeri (euro)

Jadon Sancho

Borussia Dortmund 

49,6 milyon

95,7 milyon

Luka Jovic

Real Madrid

45,1 milyon

66,4 milyon

Frenkie de Jong

Barcelona

39,4 milyon

81,9 milyon
Trent Alexander-Arnold 

Liverpool

38,4 milyon

80,8 milyon

Joao Felix

Benfica

36,7 milyon

45,3 milyon

Rodrygo

Real Madrid

35 milyon

46,8 milyon

Virgil van Dijk

Liverpool

30,5 milyon

98,4 milyon

Kai Havertz

Bayer Leverkusen

30,1 milyon

70,7 milyon

Krzysztof Piatek

Milan

27,8 milyon

44,1 milyon

Matthijs de Ligt

Ajax

27,3 milyon

70 milyon
ETİKETLER
Ankaragücü kongreye gidiyor...
Yücel Seçkiner için TBMM'de tören
3
Gençlerbirliği'nden savunmaya takviye
Murat Cavcav'dan "Mert Çetin" açıklaması
Gençlerbirliği'ne Gineli orta saha
2
Gençlerbirliği, 4 oyuncu ile vedalaştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿