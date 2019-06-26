﻿
Ankaragücü kongreye gidiyor...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ KONGREYE GİDİYOR...

Ankaragücü kongreye gidiyor...

Ankaragücü'nde bugün toplanan yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı alındığını açıkladı.

3316 Okunma

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde toplanan yönetim kurulunun, günü ve yeri daha sonra belirlenmek üzere, temmuz ayında olağanüstü genel kurul kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, kulübün gündemindeki bazı konulara ilişkin bilgilere de yer verildi.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları için 8 Temmuz Pazartesi günü Beştepe'de topbaşı yapacak sarı-lacivertli ekibin, 19 Temmuz Cuma günü Erzurum kampının başlayacağı bildirildi.

Eryaman Stadyumu için tahsis talebinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, kombine ve loca satışları için stat tahsisinin beklendiği ifade edildi.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer kiralandığı ve Ankaragücü Store oluşturmak üzere tadilat çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "En kısa zamanda hizmete sunulacaktır. Ankaragücü Store'ye ilaveten yine kulübümüzün bünyesinde otobüs alınarak store mağazasına dönüştürülecek olup gezici olarak camiamızın hizmetine sunulacaktır." denildi.

Tandoğan'daki tesislerle ilgili süresi biten protokol yenilenmediği için altyapı projelerinin uygulanamadığı belirtilen açıklamada, protokolün imzalanmasından sonra projelerin uygulamaya konulacağı kaydedildi.
Hasan Kartal'dan Vedat Muric açıklaması
Yücel Seçkiner için TBMM'de tören
3
Mehmet Yiğiner açıkladı: Altay Bayındır, Fenerbahçe'ye satıldı mı?
3
Mehmet Yiğiner, Altay'ın bonservis bedelini açıkladı!
5
Murat Ağcabağ'dan "Geliyoruz" açıklaması
8
Mehmet Yiğiner: "Bedel ödemeden bu koltuğa kimse oturamaz"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿