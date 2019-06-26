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Yücel Seçkiner için TBMM'de tören
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YÜCEL SEÇKİNER İÇİN TBMM'DE TÖREN

Yücel Seçkiner için TBMM'de tören

Vefat eden eski Devlet Bakanlarından Yücel Seçkiner (83) için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı

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Törene, Seçkiner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan ve Levent Gök, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ile bazı milletvekilleri ve TBMM çalışanları katıldı.

Seçkiner'in cenazesi, öğle saatlerinde Ahmet Hamdi Akseki Camisinde düzenlenecek askeri törenin ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.

Eski Devlet Bakanlarından Yücel Seçkiner 1936 yılında Gaziantep'te doğdu. Jandarma Subay ve Astsubay Okulları'nda öğretim görevlisi ve Öğretim Kurul Başkanı olarak çalışan, sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilen Seçkiner, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Danışmanlığı, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

19, 20 ve 21. Dönemlerde Ankara Milletvekili olarak Parlamentoya giren Seçkiner, TBMM İdare Amirliği ve Meclis Başkanvekilliğinin yanı sıra 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Seçkiner, evli ve bir çocuk babasıydı.

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