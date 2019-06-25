San Siro Stadı yıkılıyor

İnter kulübünün Giuseppe Meazza, Milan kulübünün ise San Siro olarak adlandırdığı stadyum iki kulübün ortaklaşa aldığı karar sonucu yıkılıp, yeniden yapılmasına karar verildi.

Milan Başkanı Paolo Scaroni’nin yaptığı açıklamada, "Eski stadyuma yakın bir yere yeni bir stadyum yapacağız" dedi.

Scaroni, "San Siro yıkılacak ve onun yerinde yeni bir yapı yer alacak" ifadeleriyle efsane stadyuma veda edileceğini belirtti.

İnter ve Milan kulüplerinin anlaşmasından sonra gözler Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala'ya çevrildi.

Sala, daha önce mevcut stadın yıkılması yerine mevcut stadın modernize edilmesi yönünde görüş belirtmişti.

630 milyon avroya mal olacak proje kapsamında Milan ve Inter kulüplerinin 2022-2023 sezonu maçlarını 80 bin kişi kapasiteli yeni stadyumlarında oynaması bekleniyor.

Yeni stadyumun, futbol karşılaşmalarının yanı sıra konserlere ve çeşitli eğlence deneyimlerine yönelik bir yapıya uygun tasarlanacağı dile getiriliyor.