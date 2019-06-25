Gençlerbirliği'nden savunmaya takviye

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, şunları ifade edilidi:
"Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız ikinci transferini gerçekleştirdi. Yeni transferimiz Fransız oyuncu Polomat bugün kulüp tesislerimizi gezdikten sonra son görüşmenin ardından resmi imzayı attı.
Başarılı sol bek oyuncusu Polomat uzun yıllar Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etiene forması giydi. 1993 doğumlu oyuncu dönem dönem kiralık olarak yine Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarının kadrosunda kendine yer buldu. Yine geçtiğimiz sezon St. Etiene’in Avrupa Ligi vizesi almasında da Polomat’ın önemli katkıları oldu.
Marsilya altyapısında başlayan futbolculuk kariyerine Polomat, iki yıl boyunca Kırmızı Kara forma ile devam edecek."
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.