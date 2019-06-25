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Gençlerbirliği'nden savunmaya takviye
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN SAVUNMAYA TAKVİYE

Gençlerbirliği'nden savunmaya takviye

Gençlerbirliği, Saint-Etienne'den 25 yaşındaki Fransız sol bek Pierre-Yves Polomat'ı renklerine bağladı.

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Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, şunları ifade edilidi:

"Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız ikinci transferini gerçekleştirdi. Yeni transferimiz Fransız oyuncu Polomat bugün kulüp tesislerimizi gezdikten sonra son görüşmenin ardından resmi imzayı attı.

Başarılı sol bek oyuncusu Polomat uzun yıllar Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etiene forması giydi. 1993 doğumlu oyuncu dönem dönem kiralık olarak yine Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarının kadrosunda kendine yer buldu. Yine geçtiğimiz sezon St. Etiene’in Avrupa Ligi vizesi almasında da Polomat’ın önemli katkıları oldu.

Marsilya altyapısında başlayan futbolculuk kariyerine Polomat, iki yıl boyunca Kırmızı Kara forma ile devam edecek."
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2
Nah iyi transfer!!!!
25 Haziran 201918:22
Sizin yapacağınız transfer yerin dibine bastın. İş bilmez ahmak yönetim bu sene yine bu takım küme düşer bir dahada çıkamaz. Bir insan aynı hatayı nasıl sürekli tekrarlar bu adam Ptt liginde bile oynayamaz. Kim izledi kim önerdi yazık çok yazık
1
GB
25 Haziran 201916:47
Evet iyi transfer. Devamını bekliyoruz....
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