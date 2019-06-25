﻿
Eskişehirspor'da Pinto krizi
﻿
Site İçi Arama
﻿

ESKİŞEHİRSPOR'DA PİNTO KRİZİ

Eskişehirspor'da Pinto krizi

Eskişehirspor, eski futbolcusu Sebastian Pinto’ya olan borcu nedeniyle yeni sezonda - 6 puan cezası ile karşı karşıya.

350 Okunma
 

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Sürekli olarak maddi imkansızlıklar ile boğuşan Kırmızı siyahlılarda son olarak Sebastian Pinto krizi yaşanıyor.

2015-2016 sezonunda Eskişehirspor ile 19 maçta görev yapan Pinto’nun 500 bin euro alacağı bulunuyor.

Şilili golcü alacaklarını tahsis etmek için kulübü FIFA’ya şikayet ederken Eskişehirspor yeni sezon öncesi -6 puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı.

500 bin euroluk borcu karşılayamayan Eskişehirspor yönetimi ise belli bir miktar ödeme yaparak 2019-2020 sezonu için gelecek olan - 6 puan silme cezasından kurtulmaya çalışıyor.

Yönetim, Sebastian Pinto’nun avukatlarıyla görüşerek orta yol bulmaya çalışırken görüşmelerin olumsuz ilerlediği gelen bilgiler arasında.  

ETİKETLER #Eskişehirspor
Eskişehirspor'a puan silme cezası
Eskişehirspor, Fuat Çapa ile yeniden anlaştı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 43 başlıklı eylem planı
A Milli Takım, FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi
1
Altay Bayındır'a Kosova'da saldırı
Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı yaşananları anlattı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿