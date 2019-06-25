Eskişehirspor'da Pinto krizi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Sürekli olarak maddi imkansızlıklar ile boğuşan Kırmızı siyahlılarda son olarak Sebastian Pinto krizi yaşanıyor.
2015-2016 sezonunda Eskişehirspor ile 19 maçta görev yapan Pinto’nun 500 bin euro alacağı bulunuyor.
Şilili golcü alacaklarını tahsis etmek için kulübü FIFA’ya şikayet ederken Eskişehirspor yeni sezon öncesi -6 puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı.
500 bin euroluk borcu karşılayamayan Eskişehirspor yönetimi ise belli bir miktar ödeme yaparak 2019-2020 sezonu için gelecek olan - 6 puan silme cezasından kurtulmaya çalışıyor.
Yönetim, Sebastian Pinto’nun avukatlarıyla görüşerek orta yol bulmaya çalışırken görüşmelerin olumsuz ilerlediği gelen bilgiler arasında.
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