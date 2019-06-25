Gulbrandsen Başakşehir'de

Emmanuel Adebayor ile yollarını ayıran Başakşehir, forvetini Avusturya'da buldu.

Başakşehir, Red Bull Salzburg’da forma giyen Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen Gulbrandsen ile yapılan anlaşma 3 yıllık.

Norveç Milli Takımı’nda da zaman zaman şans bulan Gulbrandsen, ülkesinde Lillestrom ve Molde’de oynadıktan sonra 2016’da Red Bull Salzburg’a transfer oldu, bir sene sonra şirketin bir diğer takımı New York Red Bulls’a kiralandı. Bonservisi elinde bulunan Norveçli forvet geçen sezon 23 maçta 7 gol kaydetti.



Red Bull Salzburg, iki ay önce Norveçli golcünün takımdan ayrılacağını açıklamış ve kendisine teşekkür etmişti.