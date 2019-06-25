Murat Cavcav'dan "Mert Çetin" açıklaması

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Stoper Mert Çetin'e resmi teklif olmadığını belirten Cavcav'ın açıklamaları şu şekilde:

Transfer mesajı...

Önümüze bakacağız. Altyapıdan oyuncularımız da var. Murat Kaplan birçok ismi Türk futboluna kazandırmıştı. 9 futbolcu transfer etmek istiyoruz.

Mert Çetin'e transfer teklifi var mı?

Yönetim kurulunda Mustafa Kaplan isminde mutabık olduk. Şu anda bir imza atmadan isim vermem mümkün değil. Bütün takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor. İsim vermek doğru olmaz. Mert Çetin'e Fenerbahçe'den resmi teklif yok. Kamptan önce kadromuzu şekillendirmek istiyoruz. İlk kampı Erzurum'da ikinci kampı ise Bolu'da yapmak istiyoruz.

Ankara'yı zorlu bir deplasmanda yapacağız. Bütün rakiplerin korktuğu bir takım kurmak istiyoruz.