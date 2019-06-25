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Gençlerbirliği'ne Gineli orta saha
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GENÇLERBİRLİĞİ'NE GİNELİ ORTA SAHA

Gençlerbirliği'ne Gineli orta saha

Süper Lig'e yeniden çıkan Gençlerbirliği geçen sezonu Hatayspor’da tamamlayan Gineli futbolcu Sadio Diallo'yu kadrosuna kattı.

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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Takımız geçen sezonu Hatayspor’da tamamlayan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Hoş geldin Sadio Diallo!" denildi.

Geçen sezon Hatayspor'da 26 maça çıkan 28 yaşındaki Gineli orta saha, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.
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