Karim Hafez 1 yıl daha Kasımpaşa'da

Kasımpaşa Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takımımıza katılan Karim Hafez ve kulübü Wadi Degla ile yapılan görüşmeler sonucunda, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıl daha kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
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