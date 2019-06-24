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Gençlerbirliği, 4 oyuncu ile vedalaştı
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GENÇLERBİRLİĞİ, 4 OYUNCU İLE VEDALAŞTI

Gençlerbirliği, 4 oyuncu ile vedalaştı

Mustafa Kaplan'ın verdiği rapor doğrultusunda Gençlerbirliği'nde 4 oyuncu ile yollar ayrıldı.

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Mustafa Kaplan'ın verdiği rapor doğrultusunda Gençlerbirliği'nde 4 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Başkent ekibi; Hakan Arıkan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz ile yolları ayırdığını açıkladı.

Konuyla ilgili Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Sezon öncesi transfer ve kadro yapılandırma çalışmalarını sürdüren takımımız bir dizi karar aldı.

Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi kaptanımız Selçuk Şahin, yine takım kaptanlarımızdan Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz’a emekleri için teşekkür ederek yollarımızı ayıracağımızı bildirdik.

Profesyonel yaşantılarıyla örnek bu isimlerle şampiyonluk sevinci yaşamaktan camia olarak büyük mutluluk duyduk.

Türk futbolunun değerleri Selçuk Şahin, Hakan Arıkan, Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz’a kariyerlerinde başarı diliyoruz."
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GB
24 Haziran 201920:11
Be birader önce oynayanlar mı gider, yoksa tek maça bile çıkmayanlar mı ? Örneğin Engin Bekdemir duruyor mu hala ?
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