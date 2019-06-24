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Mehmet Yiğiner açıkladı: Altay Bayındır, Fenerbahçe'ye satıldı mı?
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MEHMET YİĞİNER AÇIKLADI: ALTAY BAYINDIR, FENERBAHÇE'YE SATILDI MI?

Mehmet Yiğiner açıkladı: Altay Bayındır, Fenerbahçe'ye satıldı mı?

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yetenekli kaleci Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye satıldığı haberlerini net bir dille yalanladı.

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Ankaragücü'nün başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye 1.7 milyon avro bedelle satıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili Klasspor'a açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Yiğiner, "Fenerbahçe ile böyle bir anlaşmamız yok. Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyoruz. Bu paraya da satmayı düşünmüyoruz zaten" diyerek Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye satıldığı haberlerini net bir dille yalanladı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, daha önce yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki yetenekli file bekçisi Altay Bayındır için 3 milyon avro bonservis bedeli belirlediklerini söylemişti.

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