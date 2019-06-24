﻿
Messi 32 yaşına geldi
﻿
Site İçi Arama
﻿

MESSİ 32 YAŞINA GELDİ

Messi 32 yaşına geldi

Arjantin'in ve Barcelona'nın süper starı Lionel Messi, 32 yaşına girdi. ,Birçok futbol otoritesi tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen yıldızın kariyerine, kısaca bir göz atalım.

224 Okunma
 

Önce Maradona ile mukayese edildi.

Sonra karşısına Cristiano Ronaldo konuldu.

O kimseye aldırış etmedi, kupaları kaldırmayı sürdürdü.

Unvan, lakap bulmak için dünya basını birbiriyle yarıştı.

"Bu dünyadan değil, uzaylı bile denildi"

Lionel Messi, Arjantin'in Maradona'dan sonraki futbol dahisi.

Uzaylı, 32 yaşına girdi.

Sayısız kupa kazandı

Messi 32 yıla birçok kupa, birçok ödül sığdırdı.

13 yaşında geldiği Barcelona'da 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı, kaptanlığa yükseldi.

4 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

6 kez İspanya Kral Kupası'na uzandı.

Messi; 3 UEFA Süper Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferini yaşadı.

Arjantinli süper star 5'er kez Ballon D'Or ve Altın Ayakkabı ödüllerinin sahibi oldu, sayısız rekorun altına imzasını attı.

Milli takım eleştirisi

Ancak ne kadar ödül kazansa, ne kadar kupa kaldırsa da eleştirilmekten geri kalmadı.

Messi, en çok Arjantinli Milli Takımı'ndaki oyunuyla eleştirildi.

"Uzaylı", Tangocularla birlikte Dünya Kupası'nı kazanamadığı için hep tartışıldı.

2014 yazında bu hedefe yaklaştı ancak Messi'nin bu hayalini finalde Almanya suya düşürdü.

2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası, Arjantinli yıldızın kupa koleksiyonundaki en önemli parçayı tamamlaması için son şansı olabilir.

ETİKETLER
1
Gençlerbirliği, 4 oyuncu ile vedalaştı
Mehmet Yiğiner açıkladı: Altay Bayındır, Fenerbahçe'ye satıldı mı?
3
Mehmet Yiğiner, Altay'ın bonservis bedelini açıkladı!
4
Murat Ağcabağ'dan "Geliyoruz" açıklaması
7
Gençlerbirliği sol bekini Fransa'dan buldu...
Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿