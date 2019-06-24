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Kasımpaşa'ya Senegalli forvet
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KASIMPAŞA'YA SENEGALLİ FORVET

Kasımpaşa'ya Senegalli forvet

Kasımpaşa, Senegalli forvet Thiam Mame Baba ile 2+1 yıllığına anlaşıldığını açıkladı.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Thiam, lacivert-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi transfer ettiği üçüncü futbolcu oldu. Kasımpaşa, daha önce kaleci Fatih Öztürk ve Portekizli savunma oyuncusu Jorge Fernandes'i renklerine bağlamıştı.

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